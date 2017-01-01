Рабат. Лорен Дэвис во втором круге ожидает победительницу матча Бондаренко – Солер-Эспиноса

Теннис. WTA - International - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem. Рабат (Марокко). Грунт. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Рабате (Марокко) на турнире WTA категории International - Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.35-я ракетка мира, 23-летняя американка(7) без проблем обыграла 20-летнюю(Q) из Аргентины, занимающую в мировом рейтинге 166-е место, со счетом 6:2, 6:1.За 1 час 11 минут игрового времени Дэвис реализовала все шесть своих брейк-пойнтов и не удержала две своих подачи. Обе соперницы на подаче допустили по пять двойных ошибок, при этом Лорен один раз подала навылет, а Надия ни разу. Ранее теннисистки не встречались.Во втором круге соперницей Дэвис станет либо украинка Катерина Бондаренко, либо испанка Сильвия Солер-Эспиноса (LL).Лорен Дэвис (США, 7) — Надия Подороска (Аргентина, Q) – 6:2, 6:1Анастасия Павлюченкова (Россия, 1) — Конни Перрин (Швейцария, Q) – 6:2, 7:6(6)Дарья Гаврилова (Австралия, 3) — Марина Заневская (Бельгия) – 6:2, 6:2Юлия Путинцева (Казахстан, 5) — Андреа Петкович (Германия) – 6:3, 6:4Элисон Риске (США, 8) — Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:4Екатерина Макарова (Россия) — Янина Викмайер (Бельгия) – 6:3, 6:2Варвара Лепченко (США) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:3, 1:6, 6:3Франческа Скьявоне (Италия, WC) — Тимя Бабош (Венгрия, 4) – 6:4, 6:1Сара Эррани (Италия) — Анна Блинкова (Россия, WC) – 6:3, 6:3Габриэла Дабровски (Канада, Q) — Лина Костал (Марокко, WC) – 6:1, 6:0