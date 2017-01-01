Размер призовых Уимблдонского теннисного турнира увеличится из-за падения фунта

Оргкомитет Уимблдонского теннисного турнира увеличит размер призового фонда, чтобы компенсировать падение фунта после Brexit, сообщает газета Guardian.В прошлом году победители этого турнира серии Большого шлема американка Серена Уильямс и британец Энди Маррей получили по £2 млн, что на 6,4% больше, чем в 2015 году.В этом году рост размера призовых может быть еще более значительным: по данным издания, победители получат по £2,25 млн. Официальная информация о призовых будет объявлена в среду.Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.