Рейтинг WTA. Свитолина стала 12-й ракеткой мира, 13-е место, Цуренко и Бондаренко потеряли по две позиции

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 1 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина поднялась на одну позицию и стала 12-й ракеткой мира. По два пункта потеряли Леся Цуренко (44-я) и Катерина Бондаренко (94).Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова опeстилась со 132-го на 140-е место.В Топ-10 мирового рейтинге лидирующую позицию сохранила американка Серена Уильямс, которая в апреле объявила о приостановлении карьеры из-за беременности. Преимущество Серены над ближайшей преследовательницей немкой Анжеликой Кербер составляет 85 очков.Румынка Симона Халеп стала четвертой ракеткой мира, сместив на пятую строчку словачку Доминику Цибулкову.Остальные теннисистки в Топ-10 остались на прежних позициях.Отметим, что 30-летняя россиянка Мария Шарапова, которая вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребления мельдония, заняла в рейтинге 262-е место. На прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира WTA в немецком Штутгарте, что позволило ей набрать 185 рейтинговых очков. Организаторы турнира предоставили теннисистке wild-card.1 (1). Серена Уильямс (США) – 7010 очков2 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 69253 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 60104 (5). Симона Халеп (Румыния) – 52065 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) – 50656 (6). Гарбин Мугуруса (Испания) — 46917 (7). Йоханна Конта (Великобритания) – 43308 (8). Агнешка Радваньска (Польша) – 42059 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 401510 (10). Мэдисон Кис (США) – 385712 (13). Элина Свитолина (Украина) – 383544 (42). Леся Цуренко (Украина) – 126594 (92). Катерина Бондаренко (Украина) – 658140 (132). Катерина Козлова (Украина) – 401