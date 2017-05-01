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Рейтинг WTA. Свитолина стала 12-й ракеткой мира, 13-е место, Цуренко и Бондаренко потеряли по две позиции

Рейтинг WTA. Свитолина стала 12-й ракеткой мира, 13-е место, Цуренко и Бондаренко потеряли по две позиции

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 1 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина поднялась на одну позицию и стала 12-й ракеткой мира.  По два пункта потеряли Леся Цуренко (44-я) и Катерина Бондаренко (94).
 
Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова опeстилась со 132-го на 140-е место.

В Топ-10 мирового рейтинге лидирующую позицию сохранила американка Серена Уильямс, которая в апреле объявила о приостановлении карьеры из-за беременности. Преимущество Серены над ближайшей преследовательницей немкой Анжеликой Кербер составляет 85 очков.
Румынка Симона Халеп стала четвертой ракеткой мира, сместив на пятую строчку словачку Доминику Цибулкову.
Остальные теннисистки в Топ-10 остались на прежних позициях.

Отметим, что 30-летняя россиянка Мария Шарапова, которая вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребления мельдония, заняла в рейтинге 262-е место. На прошлой неделе Шарапова дошла до полуфинала турнира WTA в немецком Штутгарте, что позволило ей набрать 185 рейтинговых очков. Организаторы турнира предоставили теннисистке wild-card.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 01.05.2017г.:
1 (1). Серена Уильямс (США) –  7010 очков
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 6925
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6010
4 (5). Симона Халеп (Румыния) – 5206
5 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5065
6 (6). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4691
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330
8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) – 4205
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4015
10 (10). Мэдисон Кис (США) – 3857

12 (13). Элина Свитолина (Украина) – 3835
44 (42). Леся Цуренко (Украина) – 1265
94 (92). Катерина Бондаренко (Украина) –  658
140 (132). Катерина Козлова (Украина) – 401

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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