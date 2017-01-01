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Мюнхен. Стаховский проиграл Хаасу в первом круге
Мюнхен. Стаховский проиграл Хаасу в первом кругеВ Мюнхене (Германия) на турнире ATP World Tour 250 с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде проходят матчи первого круга. 

96-я ракетка мира, 31-летний украинец Сергей Стаховский проиграл в трех сетах 39-летнему немцу Томми Хаасу, занимающему в мировом рейтинге 455-ю строчку. Поединок длился 1 час 34 минуты и завершился в пользу немца со счетом 1:6, 6:3, 6:4.

Соперники взяли по две подачи друг друга. Оба на подаче избежали двойных ошибок, при этом Сергей выполнил восемь эйсов, а Томми – четыре. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу немца.

За выход в четвертьфинал турнира Хаас поспорит со своим соотечественником Яном-Леннардом Штруффом (7), который победил соотечественника Даниэля Мазура (WC) – 6:3, 6:4.

Ранее Хаас и Штруфф еще не встречались.

Отметим, что в парном разряде Стаховский (362-й в парном рейтинге) вместе с Михаилом Кукушкиным (562) из Казахстана будут стартовать в матче против серба Ненада Зимоньича (56) и немца Миши Зверева (82).

Теннис. ATP Tour 250.Мюнхен (Германия).Грунт. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 28 участников.
Первый круг
Томми Хаас (Германия, SR) - Сергей Стаховский (Украина, LD) —1:6, 6:3, 6:4
Ян-Леннард Штруфф (Германия, 7) — Даниэль Мазур (Германия, WC) – 6:3, 6:4
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