Свитолина: От меня ждали победы, и это меня подстегивало

Сегодня, 10:09 123 | Теннис

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою



«Здесь всё совсем иначе. Последний раз, когда я играла на грунте, я получил травму в начале сезона, так что для меня было трудно вернуться на это покрытие, доверяя своему телу и ногам, — приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA. - В этом году я лучше подготовилась и очень рада, что физически смогла успешно пройти всю эту неделю. Грунт – очень жёсткое покрытие, на нём очень легко травмироваться, если ты не готова.



Я старалась двигаться от матча к матчу, продумывая каждый из них на 100%, потому что соперницы более мотивированно играют против тебя, если ты первая сеяная. Это давило на меня, но я старалась всё отбросить и концентрироваться только на своей игре. От меня ждали победы, и это тоже меня подстёгивало.



Я выиграла три турнира, но сейчас даже ещё не середина сезона, и я не хочу давить на себя, ставить обязательной целью топ-8 и выход на итоговый турнир в Сингапуре. Буду рада завершить сезон и в топ-15, получая удовольствие от своей игры».



Для Свитолиной титул, завоеванный с Стамбуле стал третьим в сезоне-2017 и седьмым в карьере.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу в финале турнира BNP Paribas Istanbul Cup в Стамбуле над бельгийкой Элисе Мертенс.«Здесь всё совсем иначе. Последний раз, когда я играла на грунте, я получил травму в начале сезона, так что для меня было трудно вернуться на это покрытие, доверяя своему телу и ногам, — приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA. - В этом году я лучше подготовилась и очень рада, что физически смогла успешно пройти всю эту неделю. Грунт – очень жёсткое покрытие, на нём очень легко травмироваться, если ты не готова.Я старалась двигаться от матча к матчу, продумывая каждый из них на 100%, потому что соперницы более мотивированно играют против тебя, если ты первая сеяная. Это давило на меня, но я старалась всё отбросить и концентрироваться только на своей игре. От меня ждали победы, и это тоже меня подстёгивало.Я выиграла три турнира, но сейчас даже ещё не середина сезона, и я не хочу давить на себя, ставить обязательной целью топ-8 и выход на итоговый турнир в Сингапуре. Буду рада завершить сезон и в топ-15, получая удовольствие от своей игры».Для Свитолиной титул, завоеванный с Стамбуле стал третьим в сезоне-2017 и седьмым в карьере.