Рейтинг ATP. Стаховский вошел в Топ-100, Долгополов и Марченко ослабили позиции

Сегодня, 08:17 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 1 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга два украинских теннисиста - Александр Долгополов, который потерял одну позицию и теперь занимает 83-е место и Сергей Стаховский, который поднявшись на 5 позиций, стал 96-й ракеткой мира.



Во второй сотне рейтинга Илья Марченко потерял 7 позиций и опустился на 125-ю строчку.



В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над сербом Новаком Доковичем в 3785 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира бельгиец Давид Гоффен.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 01.05 2017 г.:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11870 очков

2 (2).

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5695

4 (4).

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 4735

6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4165

7 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 4010

8 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3565

9 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3535

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2975

…

83 (82). Александр Долгополов (Украина) – 640

96 (101). Сергей Стаховский (Украина) – 552

125 (118). Илья Марченко (Украина) – 457



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 1 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга два украинских теннисиста - Александр Долгополов, который потерял одну позицию и теперь занимает 83-е место и Сергей Стаховский, который поднявшись на 5 позиций, стал 96-й ракеткой мира.Во второй сотне рейтинга Илья Марченко потерял 7 позиций и опустился на 125-ю строчку.В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над сербом Новаком Доковичем в 3785 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира бельгиец Давид Гоффен.1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11870 очков2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 80853 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 56954 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 51255 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 47356 (6). Милош Раонич (Канада) – 41657 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 40108 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 35659 (9). Доминик Тим (Австрия) – 353510 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 297583 (82). Александр Долгополов (Украина) – 64096 (101). Сергей Стаховский (Украина) – 552125 (118). Илья Марченко (Украина) – 457