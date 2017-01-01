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Рейтинг ATP. Стаховский вошел в Топ-100, Долгополов и Марченко ослабили позиции
Рейтинг ATP. Стаховский вошел в Топ-100, Долгополов и Марченко ослабили позицииАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 1 мая, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга два украинских теннисиста - Александр Долгополов, который потерял одну позицию и теперь занимает 83-е место и Сергей Стаховский, который поднявшись на 5 позиций, стал 96-й ракеткой мира.

Во второй сотне рейтинга Илья Марченко потерял 7 позиций и опустился на 125-ю строчку.
 
В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Лидером мирового тенниса остается британец Энди Маррей с преимуществом над сербом Новаком Доковичем в 3785 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира бельгиец Давид Гоффен.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 01.05 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11870 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8085
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5695
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5125
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) —  4735
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4165
7 (7). Кеи Нишикори (Япония) – 4010
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3565
9 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3535
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2975

83 (82). Александр Долгополов (Украина) – 640
96 (101). Сергей Стаховский (Украина) –  552
125 (118). Илья Марченко (Украина) – 457

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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