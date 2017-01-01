Стамбул. Надежда Киченок и Далила Якупович выиграли турнир в парном разряде

В Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International - BNP Paribas Istanbul Cup с призовым фондом $250,000 в парном разряде состоялся финальный матч.Украинка Надежда Киченок (65-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница словенка Далила Якупович (157) обыграли четвертых сеяных - американку Николь Меличар (72) и бельгийку Элисе Мертенс (79) со счетом 7:6(6), 6:2.Поединок продолжался 1 час 38 минут. Киченок и Якупович выиграли шесть геймов на приеме и проиграли четыре на своей подаче. Обе пары на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Надежда и Далила навылет не подавали, а их соперницы выполнили один эйс.Титул, завоеванный ну турнире BNP Paribas Istanbul Cup стал для Киченок третьим в карьере в парном разряде, а для Якупович – первым. Победительницы заработали на двоих 280 рейтинговых очков и $12,300 призовых.