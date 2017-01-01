Рафаэль Надаль – победитель турнира в Барселоне

Теннис. ATP World Tour 500. Барселона (Испания). Грунт. Призовой фонд €2,324,905. Одиночный разряд. 48 участников.

В Барселоне (Испания) на турнире ATP World Tour 500 с призовым фондом €2,324,905 в одиночном разряде прошел финальный матч.Пятая ракетка мира, 30-летний испанец(3) защитил принадлежащий ему титул, одержав победу над девятым номером рейтинга ATP, 23-летним австрийцем(4) со счетом 6:4, 6:1.Теннисисты провели на корте полтора часа. Надаль выиграл три гейма на приеме и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Тима. На подаче соперники не ошибались, при этом Рафаэль выполнил один эйс, а Доминик – четыре. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 3:1.Для Надаля, завоеванный титул стал вторым в сезоне, 71-м в карьере и десятыи в Барселоне, принеся ему 500 рейтинговых очков и €464,260 призовых.Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Доминик Тим (Австрия, 4) – 6:4, 6:1