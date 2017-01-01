Пуи обыграл Бедене в финале турнира ATP в Будапеште

Теннис. ATP Tour 250.Будапешт (Венгрия). Хард. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 28 участников.



В Будапеште (Венгрия) на турнире ATP World Tour 250 - Gazprom Hungarian Open с призовым фондом €482,060 в одиночном разряде состоялся финальный матч.14-я ракетка мира, 23-летний француз, посеянный под первым номером, уверенно обыграл прошедшего через квалификацию, 27-летнего британца, занимающего в мировом рейтинге 68-е место, со счетом 6:3, 6:1.За 1 час 4 минуты игрового времени Пуи сделал пять брейклв и не удержал одну свою подачу. На его счету пять эйсов при двух двойных ошибках, а Бежене три раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу француза.Титул, завоеванный Пуи на турнире Gazprom Hungarian Open стал для него первым в сезоне и вторым в карьере, а также принес ему 250 рейтинговых очков и €85,945 призовых.Люка Пуи (Франция, 1) — Аляж Бедене (Великобритания, Q) – 6:3, 6:1