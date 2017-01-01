Штутгарт. Зигемунд победила Младенович в финале

Теннис. WTA - Premier - Porsche Tennis Grand Prix . Штутгарт (Германия). Крытые корты. Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 28 участниц

В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix с призовым фондом $776,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.29-летняя немка( WC), занимающая в рейтинге WTA 49-е место, нанесла поражение 19-й ракетке мира, 23-летней француженкесо счетом 6:1, 2:6, 7:6(5).Поединок продолжался 2 часа 29 минут. За это время соперницы взяли по пять подач друг друга. Зигемунд ни разу не подала навылет и совершила шесть двойных ошибок, а Младенович выполнила четыре эйса при двух двойных ошибках. Это была вторая победа немки в двух встречах с француженкой.Для Зигемунд титул, завоеванный на турнире Porsche Tennis Grand Prix, стал первым в сезоне и вторым в карьере. Победительница получит 470 рейтинговых очков и $116,220 призовых.Лаура Зигемунд (Германия, WC) — Кристина Младенович (Франция) – 6:1, 2:6, 7:6(5)