Свитолина победила Мертенс и завоевала титул на турнире в Стамбуле

Теннис. WTA - International - BNP Paribas Istanbul Cup. Стамбул (Турция). Грунт. Призовой фонд $225,000. Одиночный разряд. 32 участницы



В Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International - BNP Paribas Istanbul Cup с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.13-я ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под первым номером, одержала победу над 23-летней бельгийкой Элисе Мертенс (6), занимающей в мировом рейтинге 65-е место, со счетом 6:2, 6:4.Теннисистки играли 1 час 15 минут. Свитолина реализовала шесть брейк-пойнтов из 12-ти, Мертенс – три из пяти. Элина один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче, а соперница выполнила три эйса при одной двойной ошибке. Ранее теннисистки не встречались.Этот титул стал для Свитолиной третьим в сезоне и седьмым в карьере. За свой успех в Стамбуде Элина получит 280 очков в зачет рейтинга WTA и $43,000 призовых.Элина СВИТОЛИНА (Украина, 1) — Элисе Мертенс (Бельгия, 6) – 6:2, 6:4