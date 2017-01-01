Стамбул. Мертенс разгромила Бегу и стала соперницей Свитолиной по финалу

В Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International - BNP Paribas Istanbul Cup с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



23-летняя бельгийка Элисе Мертенс (6), занимающая в мировом рейтинге 65-е место, разгромила 33-ю ракетку мира, 26-летнюю румынку Ирину Бегу (3) со счетом 6:1, 6:1.



За 1 час 7 минут Мертенс сделала пять брейков и отыграла единственный брейк-пойнт, имевшийся у соперницы. На счету победительницы один эйс и одна двойная ошибка, а Бегу навылет не подала ни разу и совершила пять двойных ошибок. Это была вторая победа бельгийки в двух встречах с румынкой.



В финале Мертенс предстоит сразиться с украинкой Элиной Свитолиной (1), которая



Ранее Мертенс и Свитолина не встречались.



Теннис. WTA - International - BNP Paribas Istanbul Cup. Стамбул (Турция). Грунт. Призовой фонд $225,000. Одиночный разряд. 32 участницы

½ финала

Элисе Мертенс (Бельгия, 6) — Ирина Бегу (Румыния, 3) – 6:1, 6:1





В Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International - BNP Paribas Istanbul Cup с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.23-летняя бельгийка(6), занимающая в мировом рейтинге 65-е место, разгромила 33-ю ракетку мира, 26-летнюю румынку(3) со счетом 6:1, 6:1.За 1 час 7 минут Мертенс сделала пять брейков и отыграла единственный брейк-пойнт, имевшийся у соперницы. На счету победительницы один эйс и одна двойная ошибка, а Бегу навылет не подала ни разу и совершила пять двойных ошибок. Это была вторая победа бельгийки в двух встречах с румынкой.В финале Мертенс предстоит сразиться с украинкой Элиной Свитолиной (1), которая победила словачку Яну ЧепеловуРанее Мертенс и Свитолина не встречались.Элисе Мертенс (Бельгия, 6) — Ирина Бегу (Румыния, 3) – 6:1, 6:1