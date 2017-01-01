Стамбул. Мертенс разгромила Бегу и стала соперницей Свитолиной по финалу

В Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International - BNP Paribas Istanbul Cup с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.
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