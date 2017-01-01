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Младенович не пустила Шарапову в финал турнира в Штутгарте

Младенович не пустила Шарапову в финал турнира в Штутгарте

В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier  - Porsche Tennis Grand Prix  с призовым фондом $776,000 в одиночном разряде завершились полуфинальные матчи.

19-я ракетка мира, 23-летняя француженка Кристина Младенович переиграла в трех сетах 30-летнюю россиянку Марию Шарапову со счетом 3:6, 7:5, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 38 минут. Младенович выиграла четыре гейма на приеме и проиграла три на своей подаче. На ее счету четыре эйса и одиннадцать двойных ошибок, а Шарапова восемь раз подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Благодаря этой победе француженка сравняла счет по личным встречам с россиянкой – 1:1.

В финале соперницей Младенович будет 29-летняя немка Лаура Зигемунд ( WC), занимающая в рейтинге WTA 49-е место, которая нанесла поражение румынке Симоне Халеп (4( 0 6:4, 7:5.

Ранее Младенович и Зигемунд встречались один раз и тогда победила немка.

Теннис. WTA - Premier  - Porsche Tennis Grand Prix . Штутгарт (Германия). Крытые корты. Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 28 участниц
½  финала
Кристина Младенович (Франция) — Мария Шарапова (Россия, WC) – 3:6, 7:5, 6:4
Лаура Зигемунд (Германия, WC) — Симона Халеп (Румыния, 4) – 6:4, 7:5
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