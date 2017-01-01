Стамбул. Надежда Киченок вышла в финал в парном разряде

В Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International - BNP Paribas Istanbul Cup с призовым фондом $250,000 в парном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Украинка Надежда Киченок (65-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница словачка Далила Якупович (157) вышли в финал турнира после победы над третьим сеяным дуэтом – японкой Нао Хибино (58) и Данкой Ковинич (122) из Черногории со счетом 6:4, 6:4.Поединок длился 1 час 26 минут. Киченок и Якупович взяли четыре подачи соперниц и упустили две своих. Навылет победительницы не подавали и совершили четыре двойных ошибки, а Хибино и Ковинич выполнили один эйс и один раз ошиблись на подаче.В финале соревнований Киченок и Якупович сыграют против четвертых сеяных - американки Николь Меличар (72) и бельгийки Элисе Мертенс (79).