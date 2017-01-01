Свитолина вышла в финал турнира в Стамбуле

Теннис. WTA - International - BNP Paribas Istanbul Cup. Стамбул (Турция). Грунт. Призовой фонд $225,000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International - BNP Paribas Istanbul Cup с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.13-я ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под первым номером, уверенно обыграла 23-летнюю словачку, занимающую в мировом рейтинге 97-е место, со счетом 6:2, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Свитолина реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати, Чепелова – два из пяти. Элина выполнила три эйса при двух двойных ошибках, а Яна один раз подала навылет и допустила четыре двойных. Теперь в их противостоянии украинка лидирует со счетом 4:1.Соперница Свитолиной по финалу определится в матче Ирина Бегу (Румыния, 3) — Элисе Мертенс (Бельгия, 6).Элина СВИТОЛИНА (Украина, 1) — Яна Чепелова (Словакия) – 6:2, 6:3