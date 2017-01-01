Барселона. Маррей и Тим поспорят за место в финале

Теннис. ATP World Tour 500. Барселона (Испания). Грунт. Призовой фонд €2,324,905. Одиночный разряд. 48 участников.

В Барселоне (Испания) на турнире ATP World Tour 500 с призовым фондом €2,324,905 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.Первая ракетка мира, 29-летний британец(1) в трех сетах сломил сопротивление своего ровесника из Испании(10), занимающего в мировом рейтинге 19-е место, со счетом 2:6, 6:4, 7:6(4).Теннисисты играли ровно 3 часа. Маррей реализовал все три своих брейк-пойнта, а Рамос-Виньолас – четыре из одиннадцати. Оба выполнили по два эйса, при этом в пассиве британца шесть двойных ошибок, у испанца – одна. Благодаря этой победе Энди сравнял счет в личном противостоянии с Альбертом – 1:1.За выход в финал турнира Маррей сразится с девятой ракеткой мира, 23-летним австрийцем Домиником Тимом (4), который разгромил японца Юити Сугиту (LL) – 6:1, 6:2.Ранее Маррей и Тим встречались дважды и оба раза победил британец.Энди Маррей (Великобритания, 1) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 10) – 2:6, 6:4, 7:6(4)Доминик Тим (Австрия, 4) — Юити Сугита (Япония, LL) – 6:1, 6:2