Штутгарт. Шарапова и Младенович встретятся в полуфинале

Теннис. WTA - Premier - Porsche Tennis Grand Prix . Штутгарт (Германия). Крытые корты. Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 28 участниц

В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix с призовым фондом $776,000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Вернувшаяся после 15-месячной дисквалификации 30-летняя россиянка Мария Шарапова вышла в полуфинал после победы над прошедшей через квалификацию 21-летней Анетт Контавейт (Q) из Эстонии, занимающей в рейтинге WTA 73-е место, со счетом 6:3, 6:4.Поединок длился 1 час 23 минуты. Шарапова выиграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. Соперницы выполнили по четыре эйса, при этом Мария дважды ошиблась на подаче, а Анетт – один раз. Между собой теннисистки играли впервые.В полуфинале соперницей Шараповой будет 19-я ракетка мира, 23-летняя француженка Кристина Младенович, которая обыграла испанку Карлу Суарес Наварру – 6:3, 6:2.Ранее Шарапова и Младенович встречались один раз и тогда победила россиянка.Мария Шарапова (Россия, WC) — Анетт Контавейт (Эстония, Q) – 6:3, 6:4Кристина Младенович (Франция) — Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:3, 6:2