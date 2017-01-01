Стамбул. Ястремская проиграла Чепеловой в ¼ финала

Теннис. WTA - International - BNP Paribas Istanbul Cup. Стамбул (Турция). Грунт. Призовой фонд $225,000. Одиночный разряд. 32 участницы

В Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International - BNP Paribas Istanbul Cup с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.16-летняя украинская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 420-ю позицию, в упорной борьбе уступила в трех сетах 97-й ракетке мира, 23-летней словачке. Поединок длился 2 часа 43 минуты и завершился в пользу словачки со счетом 2:6, 7:6(4), 6:4.Ястремская реализовала семь брейк-пойнтов из 16-ти, Чепелова – шесть из 13-ти. Даяна ни разу не подала навылет и совершила шесть двойных ошибок против одного эйса и пяти двойных у соперницы. Между собой теннисистки играли впервые.Отметим, что для Даяны Ястремской это первый в карьере четвертьфинал в WTA-туре.В полуфинале соперницей Чепеловой станет либо украинка Элина Свитолина, посеянная под первым номером, либо румынка Сорана Кырстя (5).Яна Чепелова (Словакия) —Даяна Ястремская (Украина, WC) – 2:6, 7:6(4), 6:4