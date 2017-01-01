Настасе извинился перед Уильямс за слова о ребенке цвета молочного шоколада

Румынский теннисист, бывшая первая ракетка мира, Илие Настасе принес извинения американке Серене Уильямс за слова о ее будущем ребенке.«Мои слова были спонтанными, но ничто не может меня оправдать. Я не знаю, почему я пошутил про цвет ребенка: возможно из-за напряжения перед матчем, возможно из-за своего нон-конформистского характера. В любом случае, я приношу извинения», — сказал 70-летнего капитана сборной Румынии в Кубке Федерации порталу Spynews.ro.Настасе, а также назвал Серену Уильямс одной из лучших теннисисток в истории.На прошлой неделе в ходе пресс-конференции перед матчем Румыния — Великобритания в Кубке Федерации, когда речь зашла о беременности Уильямс, Настасе сказал: «Интересно, какого цвета будет ребенок. Молочный шоколад?»19 апреля Серена Уильямс объявила о беременности. Ее жених — один из основателей Reddit, американский интернет-предприниматель Алексис Оганян.