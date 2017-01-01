На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Настасе извинился перед Уильямс за слова о ребенке цвета молочного шоколада

Настасе извинился перед Уильямс за слова о ребенке цвета молочного шоколада

Румынский теннисист, бывшая первая ракетка мира, Илие Настасе принес извинения американке Серене Уильямс за слова о ее будущем ребенке.

«Мои слова были спонтанными, но ничто не может меня оправдать. Я не знаю, почему я пошутил про цвет ребенка: возможно из-за напряжения перед матчем, возможно из-за своего нон-конформистского характера. В любом случае, я приношу извинения», — сказал 70-летнего капитана сборной Румынии в Кубке Федерации порталу Spynews.ro.Настасе, а также назвал Серену Уильямс одной из лучших теннисисток в истории.

На прошлой неделе в ходе пресс-конференции перед матчем Румыния — Великобритания в Кубке Федерации, когда речь зашла о беременности Уильямс, Настасе сказал: «Интересно, какого цвета будет ребенок. Молочный шоколад?»

19 апреля Серена Уильямс объявила о беременности. Ее жених — один из основателей Reddit, американский интернет-предприниматель Алексис Оганян.
По материалам: lenta.ru
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Слова о ребенке Серены Уильямс цвета молочного шоколада вызвали скандал
Серена Уильямс ждет ребенка
Румынский тренер обвинил Серену Уильямс в допинге, а Шарапову - в пьянстве
Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Оганяном
Серена Уильямс не ждет ребенка
Серена Уильямс: Я люблю играть с Шараповой
Серена Уильямс получила письменные извинения от Тарпищева
Тарпищев объяснится перед МОК по поводу скандала с сестрами Уильямс
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Стамбул. Свитолина обыграла Кырстю и вышла в полуфинал
Барселона. Себальос стал соперником Надаля по полуфиналу
Барселона. Надаль вышел в полуфинал
Барселона. Маррей и Тим поспорят за место в финале
Штутгарт. Шарапова и Младенович встретятся в полуфинале

Последние новости спорта

23:15 Стамбул. Свитолина обыграла Кырстю и вышла в полуфинал 173 | Теннис / Главные новости спорта

23:06 Пулев будет болеть за Кличко 160 | Бокс

22:20 Барселона. Себальос стал соперником Надаля по полуфиналу 139 | Теннис

21:53 Гонщики Mercedes ответили Феттелю: «Мы никогда не блефуем» 123 | Формула-1

21:40 Джошуа: Бой с Кличко не самый важный в моей карьере 161 | Бокс

21:34 Барселона. Надаль вышел в полуфинал 155 | Теннис

21:20 Амир Хан: Джошуа выглядит очень нервозно перед боем с Кличко 165 | Бокс

20:55 Итальянец Вивиани выиграл третий этап велогонки «Тур Романдии»; Гривко – 127-й (+Видео) 149 | Велоспорт

20:41 Барселона. Маррей и Тим поспорят за место в финале 154 | Теннис

20:04 Штутгарт. Шарапова и Младенович встретятся в полуфинале 174 | Теннис

Все новости

ФОТО

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

Усик победил Хантера, Гвоздик уничтожил Гонсалеса (Фото)

ВИДЕО

Кличко – Джошуа: результаты взвешивания (+Видео)

Кличко vs Джошуа: дуэль взглядов (Видео, Фото)

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)

Ломаченко-«матадор» дразнит Сосу (Видео)

Василий Ломаченко защитил титул в бою с Джейсоном Сосой (Видео)





Топ-новости недели

Стамбул. Свитолина обыграла Кырстю и вышла в полуфинал
Стамбул. Ястремская проиграла Чепеловой в ¼ финала
Елена Костевич получила награду лучшей спортсменки марта в Украине
Стамбул. Свитолина и Ястремская вышли в ¼ финала и другие результаты
Будапешт. Стаховский не пробился в ¼ финала и другие результаты








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (400)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги