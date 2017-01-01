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Стамбул. Свитолина и Ястремская вышли в ¼ финала и другие результаты

Стамбул. Свитолина и Ястремская вышли в 188; финала и другие результаты

В Стамбуле (Турция) на турнире WTA категории International - BNP Paribas Istanbul Cup с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.

13-я ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под первым номером вышла в четвертьфинал после победы над 26-летней румынкой Александрой Каданту (Q), занимающей в рейтинге WTA 292-ю строчку, со счетом 6:3, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 30 минут. За это время Свитолина выиграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. Элина выполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку. Каданту навылет не подавала и дважды ошиблась на подаче. Благодаря этой победе украинка стала лидером в противостоянии с румынкой – 2:1.

За выход в полуфинал турнира Свитолина сыграет против другой румынки – Сораны Кырсти (5), которая обыграла Марию Саккари из Греции – 6:4, 6:2.

Ранее Свитолина и Кырстя встречались один раз на Открытом чемпионате Франции -2016 и тогда победила украинка.

Участницей четвертьфинала стала и еще одна украинская теннисистка, 16-летняя Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 420-ю позицию. Даяна обыграла 145-ю ракетку мира, 18-летнюю россиянку Анну Калинскую (LL) со счетом 6:1, 6:4.

За 1 час 7 минут Ястремская взяла семь подач соперницы и не удержала три своих. На ее счету один эйс и две двойных ошибки, а россиянка ни разу не подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 2:1 в пользу украинки.

В четвертьфинале турнира соперницей Ястремской будет словачка Яна Чепелова, которая была сильнее испанки Сары Соррибес-Тормо – 6:4, 7:6(3).

Ранее Ястремская и Чепелова не встречались.

Теннис. WTA - International - BNP Paribas Istanbul Cup. Стамбул (Турция). Грунт. Призовой фонд $225,000. Одиночный разряд. 32 участницы
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 1) — Александра Каданту (Румыния, Q) – 6:3, 6:3
Сорана Кырстя (Румыния, 5) — Мария Саккари (Греция) – 6:4, 6:2

Даяна Ястремская (Украина, WC) — Анна Калинская (Россия, LL) – 6:1, 6:4
Яна Чепелова (Словакия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:4, 7:6(3)

Элисе Мертенс (Бельгия, 6) — Сара Эррани (Италия) – 7:6(3), 3:6, 6:3
Кагла Буюкаксай (Турция) — Тимя Бабош (Венгрия, 2) – 6:4, 7:6

Басак Ерайдин (Турция, Q) — Айла Аксу (Турция, WC) – 6:1, 6:3
Ирина Бегу (Румыния, 3) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:1, 1:6, 6:3

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