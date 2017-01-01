Штутгарт. Кербер, Мугуруса и Кузнецова зачехлили во 2-м круге, Плишкова, Халеп и Шарапова вышли в ¼ финала

В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix с призовым фондом $776,000 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.

Определились все четвертьфинальные пары.



Теннис. WTA - Premier - Porsche Tennis Grand Prix . Штутгарт (Германия). Крытые корты. Грунт. Призовой фонд $776,000. Одиночный разряд. 28 участниц

Второй круг

Кристина Младенович (Франция) — Анжелика Кербер (Германия, 1) – 6:2, 7:5

Карла Суарес-Наварро (Испания) — Елена Веснина (Россия) – 6:2, 6:4



Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Коко Вандевеге (США) – 7:6(2), 6:4

Лаура Зигемунд (Германия, WC) — Светлана Кузнецова (Россия, 8) – 6:4, 6:3



Симона Халеп (Румыния, 4) — Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:2, 6:3

Анастасия Севастова (Латвия) — Йоханна Конта (Великобритания, 6) – 6:3, 7:5



Анетт Контавейт (Эстония, Q) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) – 2:6, 7:6, 6:1

Мария Шарапова (Россия, WC) — Екатерина Макарова (Россия, LD) – 7:5, 6:1

В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix с призовым фондом $776,000 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.Определились все четвертьфинальные пары.Кристина Младенович (Франция) — Анжелика Кербер (Германия, 1) – 6:2, 7:5Карла Суарес-Наварро (Испания) — Елена Веснина (Россия) – 6:2, 6:4Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Коко Вандевеге (США) – 7:6(2), 6:4Лаура Зигемунд (Германия, WC) — Светлана Кузнецова (Россия, 8) – 6:4, 6:3Симона Халеп (Румыния, 4) — Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:2, 6:3Анастасия Севастова (Латвия) — Йоханна Конта (Великобритания, 6) – 6:3, 7:5Анетт Контавейт (Эстония, Q) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) – 2:6, 7:6, 6:1Мария Шарапова (Россия, WC) — Екатерина Макарова (Россия, LD) – 7:5, 6:1