Барселона. Маррей и Надаль вышли в ¼ финала и другие результаты

В Барселоне (Испания) на турнире ATP World Tour 500 с призовым фондом €2,324,905 в одиночном разряде завершились матчи третьего.

Первая ракетка мира, 29-летний британец(1) стал четвертьфиналистом после победы над 35-летним испанцем(16), занимающим в мировом рейтинге 40-е место, со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 49 минут игрового времени Маррей взял три подачи соперника и упустил одну свою. На счету Энди шесть эйсов при одной двойной ошибке, а Лопес восемь раз подал навылет и избежал двойных ошибок. Это была одиннадцатая победа британца в одиннадцати встречах с испанцем.За выход в полуфинал турнира Маррей сыграет против еще одного испанца – Альберта Рамоса (10), который победил своего соотечественника Роберто Баутиста-Агута – 6:4, 3:6, 6:4.Ранее Маррей и Рамос встречались один раз и тогда сильнее был испанец.

Теннис. ATP World Tour 500. Барселона (Испания). Грунт. Призовой фонд €2,324,905. Одиночный разряд. 48 участников.

Действующий чемпион турнира, пятая ракетка мира 30-летний испанец(3) обыграл в двух партиях со счетом 6:3, 6:4 своего ровесника из ЮАР, занимающего в рейтинге ATP 66-е место.Теннисисты играли 1 час 33 минуты. Надаль сделал два брейка и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Рафаэль один раз подал навылет и обошелся без двойных ошибок, а Кевин выполнил пять эйсов при одной двойной. Теперь счет их личных встреч стал 4:0 в пользу испанца.В четвертьфинале соперником Надаля будет Чхун Хён (Q) из Южной Кореи, который уверенно обыграл немца Александра Зверева (8) – 6:1, 6:4.Ранее Надаль и Чхун Хён не встречались.Энди Маррей (Великобритания, 1) — Фелисьяно Лопес (Испания, 16) – 6:4, 6:4Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 10) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 6) – 6:4, 3:6, 6:4Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Кевин Андерсон (ЮАР) – 6:3, 6:4Чхун Хён (Южная Корея, Q) — Александр Зверев (Германия, 8) – 6:1, 6:4Доминик Тим (Австрия, 4) — Даниэль Эванс (Великобритания) – 7:6(5), 6:2Юити Сугита (Япония, LL) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 7) – 6:3, 6:3Карен Хачанов (Россия) — Давид Гоффен (Бельгия, 5) – 6:7(7), 6:3, 6:4Орасио Себальос (Аргентина) — Бенуа Пэр (Франция, 17) – 6:4, 3:6, 7:6(3)