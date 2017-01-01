Будапешт. Стаховский не пробился в ¼ финала и другие результаты

Теннис. ATP World Tour 250.Будапешт (Венгрия). Хард. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 28 участников.

В Будапеште (Венгрия)) на турнире ATP World Tour 250 - Gazprom Hungarian Open с призовым фондом €482,060в одиночном разярде завершились матчи второго круга.31-летний украинец(4), который пробился в основную сетку соревнований как «лаки лузер» и занимающий в мировом рейтинге 101-е место, уступил в трех сетах 38-й ракетке мира, 35-летнему итальянцу(6). Поединок продолжался 2 часа 13 минут и завершился в пользу итальянца со счетом 6:4, 3:6, 6:3.За время, проведенное на корте, Стаховский реализовал один брейк-пойнт из семи, Лоренци – два из пяти. Сергей выполнил пять эйсов и избежал ошибок на подаче, а Паоло один раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Между собой теннисисты играли впервые.В четвертьфинале соперником Лоренци будет россиянин Андрей Кузнецов, который обыграл третьего сеяного итальянца Фабио Фоньини - 6:3, 3:6, 7:6(4).Ранее Лоренци и Кузнецов не встречались.Паоло Лоренци (Италия, 6) — Сергей Стаховский (Украина, LL) – 6:4, 3:6, 6:3Андрей Кузнецов (Россия) — Фабио Фоньини (Италия, 3) – 6:3, 3:6, 7:6(4)Фернандо Вердаско (Испания, 4) — Мартон Фучович (Венгрия, WC) – 7:6(6), 6:3Ласло Джере (Сербия, Q) — Виктор Троицки (Сербия, 7) – 7:5, 6:2Аляж Бедене (Великобритания, Q) — Робин Хасе (Нидерланды) – 6:4, 6:4Иво Карлович (Хорватия, 2) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:1, 3:6, 6:4Люка Пуи (Франция, 1) — Иржи Веселы (Чехия) – 6:3, 4:6, 7:6)4)Мартин Клижан (Словакия) — Бьорн Фрэтэнджело (США, Q) – 6:3, 6:2