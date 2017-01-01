В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix с призовым фондом $776,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
20:38 Шанс победить на «500 миль Индианаполиса» важнее любого места на ГП Монако – Алонсо 225 | Формула-1
19:33 Итальянец Феллине выиграл пролог на велогонке «Тур Романдии»; Гривко – 115-й 247 | Велоспорт
18:41 Семь спортсменов представят Украину на чемпионате Европы по бадминтону 237 | Игровые виды спорта
18:20 Тото Вольфф: Доминирование Mercedes подошло к концу 240 | Формула-1
18:09 Экклстоун: Чемпионом станет Хэмилтон 217 | Формула-1
17:40 Штутгарт. Стосур выбыла в первом круге 223 | Теннис
16:39 Будапешт. Стаховский вышел во второй круг 223 | Теннис / Главные новости спорта
15:47 Энтони Джошуа обидела ирония Владимира Кличко 382 | Бокс
15:04 Джошуа: Мне понадобится три-четыре раунда, чтобы вычислить Кличко 334 | Бокс
14:36 Слова о ребенке Серены Уильямс цвета молочного шоколада вызвали скандал 254 | Теннис
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Мультимедиа
Фото
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Апрель 2017 (352)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
© 2006-2017 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.