Штутгарт. Стосур выбыла в первом круге

Теннис. ATP World Tour 250 - Gazprom Hungarian Open. Будапешт (Венгрия). Грунт. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 32 участника.

В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix с призовым фондом $776,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.18-я ракетка мира, 33-летняя австралийкар потерпела поражение от 27-летнейиз Латвии, занимающей в рейтинге WTA 26-е место. Поединок продолжался 1 час 49 минут и завершился в пользу Севастовой со счетом 6:1, 4:6, 6:3.Стосур реализовала один брейк-пойнт из трех, Севастова – четыре из одиннадцати. Саманта выполнила три эйса и трижды ошиблась на подаче против одного эйса и двух двойных ошибок у соперницы. Благодаря этой победе Севастова сравняла счет по личным встречам с австралийкой – 2:2.За выход в четвертьифнал турнира Севастова сыграет с победительницей матча Йоханна Конта (Великобритания, 6/WC) — Наоми Осака (Япония, Q).Анастасия Севастова (Латвия) — Саманта Стосур (Австралия) – 6:1, 4:6, 6:3Барбора Стрыцова (Чехия) — Дженнифер Брэйди (США, LL) – 6:2, 6:2Анетт Контавейт (Эстония, Q) — Ана Конюх (Хорватия) – 7:6(5), 6:4