Будапешт. Стаховский вышел во второй круг

Теннис. ATP World Tour 250 - Gazprom Hungarian Open. Будапешт (Венгрия). \ Грунт. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 32 участника.



В Будапеште (Венгрия) на турнире ATP с призовым фондом €482,060 проходят матчи первого круга.31-летний украинец, который пробился в основную сетку соревнований как «лаки лузер» и занимающий в мировом рейтинге 101-е место, вышел во второй круг после того как его соперник, 47-я ракетка мира, 33-летний немецпри счете, 6:4, 3:0 в пользу украинца отказался от дальнейшей борьбы.Теннисисты провели на корте 49 минут. За это время Стаховский реализовал четыре брейк-пойнта из шести, Майер – два из двух. На подаче соперники не ошибались, при этом Сергей выполнил три эйса, а Флориан – один. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в ¼ финала турнира Стаховскому предстоит сразиться с 38-й ракеткой мира, 35-летним итальянцем Паоло Лоренци (6), который был сильнее Михаила Кукушкина (LD) из Казахстана - 6:4, 7:5.Сергей СТАХОВСКИЙ (Украина, LL) — Флориан Майер (Германия) – 6;4, 3;0 отказПаоло Лоренци (Италия, 6) — Михаил Кукушкин (Казахстан, LD) – 6:4, 7:5