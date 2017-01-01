На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Слова о ребенке Серены Уильямс цвета молочного шоколада вызвали скандал

Слова о ребенке Серены Уильямс цвета молочного шоколада вызвали скандал

Международная федерация тенниса (ITF) начала расследование после слов румынского теннисиста, бывшей первой ракетки мира Илие Настасе о том, что у американки Серены Уильямс родится ребенок цвета молочного шоколада. Об этом сообщает BBC Sport.

«ITF считает недопустимыми высказывания, которые имеют дискриминационный или оскорбительный характер. Мы в курсе того, что сказал Илие Настасе, и немедленно начали расследование», — заявили в организации.

19 апреля Серена Уильямс объявила о своей беременности. Ее жених — один из основателей Reddit, американский интернет-предприниматель Алексис Оганян.

31 марта Настасе заподозрил 35-летнюю американскую теннисистку в употреблении допинга.

Илие Настасе стал первым, кто завоевал титул первой ракетки мира (23 августа 1973 года) и сохранял его в течение 40 недель.
По материалам: lenta.ru
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Румынский тренер обвинил Серену Уильямс в допинге, а Шарапову - в пьянстве
Мать Серены Уильямс: Сейчас она счастлива как никогда
Комментатора отстранили от работы за сравнение Винус Уильямс с гориллой
Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Оганяном
Итоговый турнир ATP. Вавринка победил Маррея и в полуфинале сыграет с Федерером
Итоговый турнир ATP. Надаль обыграл Феррера и вышел в полуфинал
Серена Уильямс не ждет ребенка
Тарпищев: Не буду подавать апелляцию, пока не получу юридического обоснования дисквалификации
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Слова о ребенке Серены Уильямс цвета молочного шоколада вызвали скандал
Будапешт. Стаховский вышел во второй раунд квалификации
Штутгарт. Катерина Бондаренко проиграла в первом раунде квалификации
Надаль обыграл Гоффена и стал вторым финалистом на «Мастерсе» в Монте-Карло
Рамос стал первым финалистом на «Мастерсе» в Монте-Карло

Последние новости спорта

15:47 Энтони Джошуа обидела ирония Владимира Кличко 66 | Бокс

15:04 Джошуа: Мне понадобится три-четыре раунда, чтобы вычислить Кличко 113 | Бокс

14:36 Слова о ребенке Серены Уильямс цвета молочного шоколада вызвали скандал 126 | Теннис

14:25 Кличко предположил, что Джошуа еще до стартового гонга может «рассыпаться, как печенька» 124 | Бокс

14:03 Виталий Кличко: Второго шанса у Владимира уже не будет 184 | Бокс / Главные новости спорта

12:27 НБА. Плей-офф. «Мемфис» победил «Сан-Антонио» в овертайме, «Торонто» сравнял счет в серии с «Милуоки» и другие результаты 492 | Баскетбол

11:24 НХЛ. Кубок Стэнли. «Рейнджерс» обыграл «Монреаль», «Эдмонтон» победил «Сан-Хосе», «Миннесота» уступила «Сент-Луису» 319 | Хоккей

10:48 Макс Бурсак проиграл Хильберто Рамиресу 491 | Бокс / Главные новости спорта

23:27 Светлана Яремка – серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо 408 | Единоборства / Главные новости спорта

22:29 Нана Джагнидзе – чемпионка Европы по шахматам; Мария Музычук - пятая 295 | Шахматы

Все новости

ФОТО

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

Пресс-конференция: Макс Бурсак vs Хильберто Рамирез (Фото, Видео)

Джошуа готовится к бою с Кличко (Фото)

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

Усик победил Хантера, Гвоздик уничтожил Гонсалеса (Фото)

Бой Василий Ломаченко vs Джейсон Соса в фотографиях

Ломаченко, Усик, Гвоздик: взвешивания (Фото)

ВИДЕО

Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)

Ломаченко-«матадор» дразнит Сосу (Видео)

Василий Ломаченко защитил титул в бою с Джейсоном Сосой (Видео)

Гвоздик нокаутировал Гонсалеса в третьем раунде (Видео)

Александр Усик победил Майкла Хантера (Видео)





Топ-новости недели

Виталий Кличко: Второго шанса у Владимира уже не будет
Макс Бурсак проиграл Хильберто Рамиресу
Светлана Яремка – серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо
Радивилов – бронзовый призер чемпионата Европы в упражнении на кольцах
Олег Верняев – чемпион Европы в многоборье








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (344)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги