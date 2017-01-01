Будапешт. Стаховский вышел во второй раунд квалификации

В Будапеште (Венгрия) на турнире ATP с призовым фондом €482,060 проходит квалификация.105-я ракетка мира, 31-летний украинец(4) стартовал с победы над 17-летним венгром, занимающим в рейтинге ATP 1399-ю строчку, со счетом 6:2, 6:4.За 1 час 3 минуты, проведенные на корте, Стаховский сделал четыре брейка и не удержал одну свою подачу. На его счету три эйса и одна двойная ошибка, а Пирос на подаче не ошибался, но и навылет не подавал. Ранее теннисисты не встречались.За выход в основную сетку турнира Стаховский поспорит с 21-летним немцем Максимилианом Мартерером (8), занимающим в мировом рейтинге 133-е место. Ранее теннисисты не встречались.