Штутгарт. Катерина Бондаренко проиграла в первом раунде квалификации

В Штутгарте (Германия) на турнире WTA категории Premier - Porsche Tennis Grand Prix с призовым фондом $776,000 проходит квалификация.30-летняя украинская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 94-е место, уступила 74-й ракетке мира, 21-летней эстонке(7) со счетом 5:7, 3:6.Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Бондаренко взяла две подачи соперницы и упустила пять своих. На счету Катерины два эйса и семь двойных ошибок, а Контавейт девять раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.