Кубок Федерации. Украинки проиграли обе встречи в первый день матча с Германией

Сегодня, 22 апреля, в Штутгарте (Германия) на Porsche Arena в рамках плей-офф Мировой группы Кубка Федерации прошел первый день матча между сборными Украины и Германии. Состоялось два одиночных матча.

Первыми на корт вышли 13-я ракетка мира украинкаи 46-й номер мирового рейтинга немка. Поединок продолжался 2 часа 2 минуты и завершился в пользу немки со счетом 4:6, 6:1, 6:4.Свитолина взяла три подачи соперницы и упустила пять своих. На счету Элины четыре эйса и три двойных ошибки, а Гёргес семь раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче.

Во втором поединке украинка, занимающая в мировом рейтинге 43-е место проиграла лидеру сборной Германии, первой ракетке мирасо счетом 1:6, 4:6.Поединок продолжался 1 час 9 минут. За это время Цуренко реализовала один брейк-пойнт из пяти, Кербер – четыре из четырех. Обе соперницы выполнили по одной подаче навылет, при этом Леся допустила одну двойную ошибку, а Анжелика – три.Таким образом, сборная Германии повела в счете 2:0.В воскресенье, 23 апреля, достояться три встречи – две одиночные и одна парная:Анжелика Кербер - Элина СвитолинаЮлия Гёргес - Леся ЦуренкоКарина Виттхёфт / Лаура Зигемунд - Надежда Киченок / Ольга СавчукНапомним, команды сражаются за право играть в 2018 году в Мировой группе Кубка Федерации.