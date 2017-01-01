Надаль стал последним полуфиналистом на «Мастерсе» в Монте-Карло

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.



Действующий чемпион турнира, седьмая ракетка мира 30-летний испанец Рафаэль Надаль (4) обыграл 24-летнего аргентинца Диего Шварцмана, занимающего в мировом рейтинге 41-е место, со счетом 6:4, 6:4.



Теннисисты играли 1 час 39 минут. Надаль выиграл шесть геймов на приеме и проиграл четыре на своей подаче. На его счету два эйса при одной двойной ошибке, а Шварцман на подаче не ошибался и один раз подал навылет. Это была третья победа испанца в трех встречах с аргентинцем.



За выход в финал турнира Надаль сыграет против бельгийца Давида Гоффена (10), который победил серба



Ранее Надаль и Гоффен не встречались.



Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.

¼ финала

Рафаэль Надаль (Испания, 4) - Диего Шварцман (Аргентина) — 6:4, 6:4

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде завершились четвертьфинальные матчи.Действующий чемпион турнира, седьмая ракетка мира 30-летний испанец(4) обыграл 24-летнего аргентинца, занимающего в мировом рейтинге 41-е место, со счетом 6:4, 6:4.Теннисисты играли 1 час 39 минут. Надаль выиграл шесть геймов на приеме и проиграл четыре на своей подаче. На его счету два эйса при одной двойной ошибке, а Шварцман на подаче не ошибался и один раз подал навылет. Это была третья победа испанца в трех встречах с аргентинцем.За выход в финал турнира Надаль сыграет против бельгийца Давида Гоффена (10), который победил серба Новака Джоковича (2).Ранее Надаль и Гоффен не встречались.Рафаэль Надаль (Испания, 4) - Диего Шварцман (Аргентина) — 6:4, 6:4