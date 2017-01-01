Джокович зачехлил ракетку в ¼ финала «Мастерса» в Монте-Карло

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Вторая ракетка мира, 29-летний серб(2) потерпел поражение от 13-го номера рейтинга ATP, 26-летнего бельгийца(10). Поединок продолжался 2 часа 37 минут и завершился в пользу бельгийца со счетом 6:2, 3:6, 7:5.Джокович выиграл два гейма на приеме и проиграл четыре на своей подаче. На его счету четыре эйса и столько же двойных ошибок, а Гоффен три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была первая победа бельгийца в шести встречах с Новаком.В полуфинале соперником Гоффена станет либо действующий чемпион турнира, испанец Рафаэль Надаль (4), либо аргентинец Диего Шварцман.Давид Гоффен (Бельгия, 10) — Новак Джокович (Сербия, 2) – 6:2, 3:6, 7:5