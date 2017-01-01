Монте-Карло. Рамос обыграл Чилича и стал первым полуфиналистом

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.29-летний испанец(15), занимающий в мировом рейтинге 24-е место, нанес поражение восьмой ракетке мира, 28-летнему хорвату(5) со счетом 6:2, 6:7(5), 6:2.Поединок продолжался 2 часа 32 минуты. Рамос сделал шесть брейков и упустил две своих подачи. На его счету четыре эйса при одной двойной ошибке, а Чилич пять раз подал навылет и допустил три двойных ошибки. Благодаря этой победе испанец до минимума сократил свое отставание в счете по личным встречам с хорватом – 2:3.Соперник Рамоса по полуфиналу определится в матче Пабло Куэвас (Уругвай, 16) — Люка Пуи (Франция, 11).Альберт Рамос (Испания, 15) — Марин Чилич (Хорватия, 5) – 6:2, 6:7(5), 6:2