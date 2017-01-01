Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)



Победитель матча в 2018 году будет играть в Мировой группе Кубка Федерации.



Накануне матча состоялся официальный ужин с участием игроков и официальных лиц сборных Германии и Украины.

22-23 апреля в Штутгарте (Германия) на Porsche Arena в рамках плей-офф Мировой группы Кубка Федерации состоится матч между сборными Украины и Германии.Победитель матча в 2018 году будет играть в Мировой группе Кубка Федерации.Накануне матча состоялся официальный ужин с участием игроков и официальных лиц сборных Германии и Украины.

Фото: Федерация тенниса Украины



