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Кубок Федерации. Состоялась жеребьевка матча Германия - Украина

Кубок Федерации. Состоялась жеребьевка матча Германия - Украина

22-23 апреля в Штутгарте (Германия) на Porsche Arena в рамках плей-офф Мировой группы Кубка Федерации состоится матч между сборными Украины и Германии.
Победитель матча в 2018 году будет играть в Мировой группе Кубка Федерации.

Составы команд:

Германия: Анжелика Кербер (1-я ракетка мира в одиночном разряде, без рейтинга в парном), Лаура Зигемунд (37, 99), Юлия Гёргес (46, 26) и Карин Виттхёфт (69, 827). Капитан – Барбара Риттнер.

Украина: Элина Свитолина (13, 218), Леся Цуренко (43, 1099), Ольга Савчук (323, 50) и Надежда Киченок (594, 64). Капитан – Михаил Филима.

Состоялась жеребьевка матча Германия – Украина.

Теннис. Кубок Федерации. Плей-офф Мировой группы. Грунт (зал). Штутгарт (Германия). 22-23 апреля
Матч Германия - Украина

Суббота, 22 апреля
Юлия Гёргес - Элина Свитолина
Анжелика Кербер - Леся Цуренко
(начало матчей в 13:00 по Киеву)

Воскресенье, 23 апреля
Анжелика Кербер - Элина Свитолина
Юлия Гёргес - Леся Цуренко
Карина Виттхёфт / Лаура Зигемунд -  Надежда Киченок / Ольга Савчук
(начало матчей в  12:00 по Киеву)

Федерации тенниса Украины не удалось организовать трансляцию поединков на телевидении, но за ходом матча можно будет следить на главной странице официального сайта ФТУ.

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