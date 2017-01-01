Кубок Федерации. Состоялась жеребьевка матча Германия - Украина

22-23 апреля в Штутгарте (Германия) на Porsche Arena в рамках плей-офф Мировой группы Кубка Федерации состоится матч между сборными Украины и Германии.

Победитель матча в 2018 году будет играть в Мировой группе Кубка Федерации.



Составы команд:



Германия: Анжелика Кербер (1-я ракетка мира в одиночном разряде, без рейтинга в парном), Лаура Зигемунд (37, 99), Юлия Гёргес (46, 26) и Карин Виттхёфт (69, 827). Капитан – Барбара Риттнер.



Украина: Элина Свитолина (13, 218), Леся Цуренко (43, 1099), Ольга Савчук (323, 50) и Надежда Киченок (594, 64). Капитан – Михаил Филима.



Состоялась жеребьевка матча Германия – Украина.



Теннис. Кубок Федерации. Плей-офф Мировой группы. Грунт (зал). Штутгарт (Германия). 22-23 апреля

Матч Германия - Украина



Суббота, 22 апреля

Юлия Гёргес - Элина Свитолина

Анжелика Кербер - Леся Цуренко

(начало матчей в 13:00 по Киеву)



Воскресенье, 23 апреля

Анжелика Кербер - Элина Свитолина

Юлия Гёргес - Леся Цуренко

Карина Виттхёфт / Лаура Зигемунд - Надежда Киченок / Ольга Савчук

(начало матчей в 12:00 по Киеву)



Федерации тенниса Украины не удалось организовать трансляцию поединков на телевидении, но за ходом матча можно будет следить на главной странице

22-23 апреля в Штутгарте (Германия) на Porsche Arena в рамках плей-офф Мировой группы Кубка Федерации состоится матч между сборными Украины и Германии.Победитель матча в 2018 году будет играть в Мировой группе Кубка Федерации.Анжелика Кербер (1-я ракетка мира в одиночном разряде, без рейтинга в парном), Лаура Зигемунд (37, 99), Юлия Гёргес (46, 26) и Карин Виттхёфт (69, 827). Капитан – Барбара Риттнер.: Элина Свитолина (13, 218), Леся Цуренко (43, 1099), Ольга Савчук (323, 50) и Надежда Киченок (594, 64). Капитан – Михаил Филима.Состоялась жеребьевка матча Германия – Украина.Юлия Гёргес - Элина СвитолинаАнжелика Кербер - Леся ЦуренкоАнжелика Кербер - Элина СвитолинаЮлия Гёргес - Леся ЦуренкоКарина Виттхёфт / Лаура Зигемунд - Надежда Киченок / Ольга СавчукФедерации тенниса Украины не удалось организовать трансляцию поединков на телевидении, но за ходом матча можно будет следить на главной странице официального сайта ФТУ