Голубь прервал матч с участием Надаля на «Мастерсе» в Монте-Карло (Видео)





В третьем сете птица села на сетку. Ее прогнал болбой, однако голубь перелетел и сел на корт. Окончательно игровую площадку птица покинула после того, как к ней подошел Надаль.

Поединок завершился со счетом



В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 матч второго круга между испанцем Рафаэлем Надалем и британцем Кайлом Эдмундом был прерван из-за появившегося на корте голубя.В третьем сете птица села на сетку. Ее прогнал болбой, однако голубь перелетел и сел на корт. Окончательно игровую площадку птица покинула после того, как к ней подошел Надаль.Поединок завершился со счетом 6:0, 5:7, 6:3 в пользу Рафаэля.