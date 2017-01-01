Монте-Карло. Джокович одолел с трех сетах Гоффена и вышел в ¼ финала

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.Вторая ракетка мира 29-летний серб(2) одолел в трех сетах 25-летнего испанца(13), занимающего в мировом рейтинге 19-е место, со счетом 6:2, 4:6, 6:4.Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут. За это время Джокович выиграл шесть геймов на приеме и проиграл четыре на своей подаче. На его счету два эйса и пять двойных ошибок, а его соперник на подаче не ошибался, но и навылет не подавал. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу Новака.За выход в полуфинал турнира Джокович сыграет против 13-й ракетки мира, 26-летнего бельгийца Давида Гоффена (10), который выбил из борьбы австрийца Доминика Тима (6) - 7:6(4), 4:6, 6:3.Ранее Джокович и Гоффен встречались пять раз, но пока бельгийцу не удавалось обыграть Новака.Новак Джокович (Сербия, 2) - Пабло Карреньо-Буста (Испания, 13) — 6:2, 4:6, 6:4Давид Гоффен (Бельгия, 10) — Доминик Тим (Австрия, 6) – 7:6(4), 4:6, 6:3