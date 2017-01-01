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Монте-Карло. Вавринка покидает турнир в третьем круге
Монте-Карло. Вавринка покидает турнир в третьем кругеВ Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга. 

Третья ракетка мира, 32-летний швейцарец Стэн Вавринка (3) не смог преодолеть барьер третьего круга в лице 31-летнего Пабло Куэваса (16) из Упугвая, занимающего в мировом рейтинге 27-е место. Поединок длился 1 час 16 минут и завершился в пользу уругвайца со счетом 6:4, 6:4.

По ходу игры Вавринка не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, а Куэвас реализовал два брейк-пойнта из восьми. Оба соперника выполнили по два эйса, при этом Стэн допустил две двойных ошибки, а Пабло – одну. Между собой теннисисты играли впервые.

За выход в полуфинал турнира Куэвас сыграет с французом Люкой Пуи (11), который стал четвертьфиналистом на отказе своего соотечественника Адриано Маннарино (Q) – 3:0 отказ.

Ранее Куэвас и Пуи не встречались.

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.
Третий круг
Пабло Куэвас (Уругвай, 16) — Стэн Вавринка (Швейцария, 3) – 6:4, 6:4
Люка Пуи (Франция, 11) — Адриан Маннарино (Франция, Q) – 3:0 отказ
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