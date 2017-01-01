Серена Уильямс ждет ребенка

Вторая ракетка мира, 35-летняя американка Серена Уильямс объявила, что ждет ребенка.
В конце декабря 2016 года Серена получила предложение от американского бизнесмена армянского происхождения 33-летнего Алексиса Оганяна. Молодые люди начали встречаться осенью 2015 года.
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