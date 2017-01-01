Серена Уильямс ждет ребенка

Вторая ракетка мира, 35-летняя американка Серена Уильямс объявила, что ждет ребенка.Уильямс выложила в социальной сети Snapchat свою фотографию с подписью «20 недель». Позднее эта запись была удалена.

В конце декабря 2016 года Серена получила предложение от американского бизнесмена армянского происхождения 33-летнего Алексиса Оганяна. Молодые люди начали встречаться осенью 2015 года.Келли Буш Новак, представитель Серены Уильямс, подтвердила, что американка ожидает рождения ребенка этой осенью.«Рада подтвердить, что Серена ждет рождения ребенка осенью», — сообщила Буш Новак. Также Новак добавила, что Серена больше не сыграет в нынешнем сезоне, однако планирует вернуться на корт в 2018 году.В последний раз Серена выходила на корт в январе, когда в финале Australian Open -2017 обыграла свою сестру Винус. Это означает, что Уильямс-младшая завоевала титул уже будучи беременной.Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров серии «Большого шлема».