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Серена Уильямс ждет ребенка

Серена Уильямс ждет ребенка

Вторая ракетка мира, 35-летняя американка Серена Уильямс объявила, что ждет ребенка.

Уильямс выложила в социальной сети Snapchat свою фотографию с подписью «20 недель». Позднее эта запись была удалена.

В конце декабря 2016 года Серена получила предложение от американского бизнесмена армянского происхождения 33-летнего Алексиса Оганяна. Молодые люди начали встречаться осенью 2015 года.

Келли Буш Новак, представитель Серены Уильямс, подтвердила, что американка ожидает рождения ребенка этой осенью.
«Рада подтвердить, что Серена ждет рождения ребенка осенью», — сообщила Буш Новак. Также Новак добавила, что Серена больше не сыграет в нынешнем сезоне, однако планирует вернуться на корт в 2018 году.

В последний раз Серена выходила на корт в январе, когда в финале Australian Open -2017 обыграла свою сестру Винус. Это означает, что Уильямс-младшая завоевала титул уже будучи беременной.

Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров серии «Большого шлема».
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