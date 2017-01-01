Маррей стартовал с победы над Жилем Мюллером на «Мастерсе» в Монте-Карло

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира и лидер посева, 29-летний британецвышел в 1/8 финала, одержав победу над 33-летнимиз Люксембурга, занимающим в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 7:5, 7:5.Теннисисты играли 1 час 55 минут. За это время Маррей сделал четыре брейка и не удержал две своих подачи. На счету Энди два эйса и восемь двойных ошибок, а Мюллер три раза подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Это была шестая победа британца в шести встречах с люксембуржцем.За выход в четвертьфинал турнира Маррей сыграет с испанцем Альбертом Рамосом (15), который победил аргентинца Карлоса Берлока (Q) – 6:2, 6:2.Ранее Маррей и Рамос не встречались.Энди Маррей (Великобритания, 1) — Жиль Мюллер (Люксембург) – 7:5, 7:5Альберт Рамос (Испания, 15) - Карлос Берлок (Аргентина, Q) — 6:2, 6:2