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15:34 Марина Ильинская – вице-чемпионка Европы по бадминтону среди юниоров 117 | Игровые виды спорта / Главные новости спорта
15:03 Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию Ольги Абрамовой 149 | Биатлон / Главные новости спорта
14:44 Фьюри: Мне не нужно тренироваться, чтобы побить штангиста Джошуа 117 | Бокс
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14:16 Монте-Карло. Бердых в трех сетах одолел Хааса на пути в 1/8 финала 121 | Теннис
14:03 Монте-Карло. Вавринка обыграл Веселы и вышел в 1/8 финала 132 | Теннис
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