Монте-Карло. Бердых в трех сетах одолел Хааса на пути в 1/8 финала

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.12-я ракетка мира, 31-летний чех(9) не без труда, в трех сетах одолел 39-летнего немца(SR), занимающего в мировом рейтинге 655-ю строчку, со счетом 3:6, 6:1, 6:4.Теннисисты играли 1 час 54 минуты. Бердых реализовал четыре брейк-пойнта из десяти, Хаас – два из четырех. Томаш выполнил семь эйсов и допустил две двойных ошибки, а его соперник два раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Благодаря этой победе чех вышел в лидеры противостоянии с немцем – 3:2.За выход в четвертьфинал соревнований Бердых сыграет с победителем матча Марин Чилич (Хорватия, 5)- Жереми Шарди (Франция, WC).Томаш Бердых (Чехия, 9) — Томми Хаас (Германия, SR) – 3:6, 6:1, 6:4