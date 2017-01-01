Монте-Карло. Вавринка обыграл Веселы и вышел в 1/8 финала

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Третья ракетка мира, 32-летний швейцарец(3) стартовал с победы в трех сетах над 54-м номером рейтинга ATP, 23-летним чехомсо счетом 6:2, 4:6, 6:2.Поединок длился 1 час 24 минуты. Вавринка взял пять подач соперника и не удержал две своих. На его счету три эйса и одна двойная ошибка против двух эйсов и четырех двойных у Веселы. Это вторая победа швейцарца в двух встречах с чехом.За выход в четвертьфинал турнира Вавринка поспорит с Пабло Куэвасом (16) из Уругвая, который был сильнее португальца Жоао Соузы – 6:3, 6:3.Ранее Вавринка и Куэвас не встречались.Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Иржи Веселы (Чехия) – 6:2, 4:6, 6:2