Монте-Карло. Джокович стартовал с победы в трех сетах над Симоном

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.

В Монте-Карло (Монако) на грунтовом турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Вторая ракетка мира, 29-летний серб, посеянный под вторым номером, одержал волевую победу над 32-летним французом, занимающим в мировом рейтинге 32-е место, со счетом 6:3, 3:6, 7:5.Теннисисты играли 2 часа 31 минуту. За это время Джокович реализовал шесть брейк-пойнтов из 16-ти, Симон – пять из шести. На счету Новака два эйса при одной двойной ошибке, а Жиль навылет не подал ни разу и также допустил одну двойную ошибку. Теперь в их личном противостоянии сербский теннисист лидирует со счетом 11:1.Соперником Джоковича в 1/8 финала стане победитель матча Пабло Карреньо-Буста (Испания, 13) — Карен Хачанов (Россия).Новак Джокович (Сербия, 2) - Жиль Симон (Франция) —6:3, 3:6, 7:5