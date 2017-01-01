На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Монте-Карло. Джокович стартовал с победы в трех сетах над Симоном

Монте-Карло. Джокович стартовал с победы в трех сетах над Симоном

В Монте-Карло (Монако) на грунтовом турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Вторая ракетка мира, 29-летний серб Новак Джокович, посеянный под вторым номером, одержал волевую победу над 32-летним французом Жилем Симоном, занимающим в мировом рейтинге 32-е место, со счетом 6:3, 3:6, 7:5.

Теннисисты играли 2 часа 31 минуту. За это время Джокович реализовал шесть брейк-пойнтов из 16-ти, Симон – пять из шести. На счету Новака два эйса при одной двойной ошибке, а Жиль навылет не подал ни разу и также допустил одну двойную ошибку. Теперь в их личном противостоянии сербский теннисист лидирует со счетом 11:1.

Соперником Джоковича в 1/8 финала стане победитель матча Пабло Карреньо-Буста (Испания, 13) — Карен Хачанов (Россия).

Теннис. ATP World Tour Masters 1000. Монте-Карло Монако). Грунт. Призовой фонд €4,273,775. Одиночный разряд. 56 участников.
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 2) - Жиль Симон (Франция) —6:3, 3:6, 7:5
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Цонга не смог пробиться в 1/8 финала на «Мастерсе» в Монте-Карло
Джокович не пустил Надаля в финал «Мастерса» в Монте-Карло
Монте-Карло. Джокович разгромил Чилича в ¼ финала
Джокович и Чилич встретятся в ¼ финала турнира в Монте-Карло
Джокович стартовал с победы на «Мастерсе» в Монте-Карло
Монте-Карло. Новак Джокович в трех сетах одолел Хуана Монако
Монте-Карло. Джокович в трех сетах одолел Южного
Монте-Карло. Джокович победил Бердыха и стал первым финалистом
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Монте-Карло. Джокович стартовал с победы в трех сетах над Симоном
Денис Молчанов зачехлил ракетку в первом круге на челленджере в Китае
Цонга не смог пробиться в 1/8 финала на «Мастерсе» в Монте-Карло
Биль. Вондроушова не пустила Стрыкову в финал
Маракеш. Кольшрайбер обыграл Пэра и вышел в финал

Последние новости спорта

19:11 Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото) 228 | Бокс / Фото

18:48 Монте-Карло. Джокович стартовал с победы в трех сетах над Симоном 167 | Теннис

18:18 Состав сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо 175 | Единоборства

18:00 ЧЕ по шахматам. Сестры Музычук и Наталья Жукова отстают на пол очка от квартета лидеров 173 | Шахматы

16:59 Денис Молчанов зачехлил ракетку в первом круге на челленджере в Китае 190 | Теннис

16:35 Цонга не смог пробиться в 1/8 финала на «Мастерсе» в Монте-Карло 190 | Теннис

16:06 Формула-1. Владелец команды Force India арестован в Лондоне 184 | Формула-1

16:00 Ковалев начнет подготовку к бою-реваншу с Уордом 29 апреля в Калифорнии 190 | Бокс

15:35 Кенийцы Кируи и Киплагат – победители Бостонского марафона 171 | Легкая атлетика

15:00 Герхард Бергер: У Феттеля нет причин уходить из Ferrari 169 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Владимир Кличко с командой в тренировочном лагере в Гоинге (Фото)

Усик победил Хантера, Гвоздик уничтожил Гонсалеса (Фото)

Бой Василий Ломаченко vs Джейсон Соса в фотографиях

Ломаченко, Усик, Гвоздик: взвешивания (Фото)

Владимир Кличко за три недели до боя с Джошуа (Фото)

Открытая тренировка Ломаченко, Усика и Гвоздика в США (Фото)

Бой Геннадий Головкин - Дэниел Джейкобс в фотографиях

ВИДЕО

Сергей Ковалев и Андре Уорд на дуэли взглядов (Видео)

НХЛ. Кросби стал автором лучшего гола в регулярном чемпионате (Видео)

Ломаченко-«матадор» дразнит Сосу (Видео)

Василий Ломаченко защитил титул в бою с Джейсоном Сосой (Видео)

Гвоздик нокаутировал Гонсалеса в третьем раунде (Видео)

Александр Усик победил Майкла Хантера (Видео)

Ломаченко, Усик, Гвоздик: Результаты взвешивания (+Видео)





Топ-новости недели

Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Бахрейна
Стаховский стартовал с победы в квалификации на «Мастерсе» в Монте-Карло
Олег Верняев возглавит сборную Украины на чемпионате Европы в Румынии
Олеся Повх и Сергей Никифоров - лучшие легкоатлеты Украины в марте
Маракеш. Стаховский в первом круге проиграл Робредо








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Апрель 2017 (266)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги