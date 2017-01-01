Денис Молчанов зачехлил ракетку в первом круге на челленджере в Китае

Прошедший через квалификацию 29-летний украинец Денис Молчанов, занимающий в мировом рейтинге 767-ю строчку, потерпел разгромное поражение от 174-й ракетки мира, 23-летнего бельгийца Киммера Коппеянса со счетом 1:6, 0:6.

Теннисисты провели на корте лишь 45 минут. За это время Молчанов выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку, в то время как его соперник сделал пять брейков и совершил три двойных ошибки, ни разу не подав навылет. Между собой теннисисты играли впервые.

В Циндао (Китай) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом $ 125.00 в одиночном и парном разрядах проходят матчи первого круга.В парном разряде украинец также завершил выступление в первом круге. Молчанов (124- в мировом парном рейтинге) со своим напарником Александром Бурым (93) из Беларуси проиграли немецкому дуэту Андреас Миес (173) / Оскар Отте (206). За 1 час 25 минут немцы победили со счетом 6:2, 6:7(3), 10:5.Молчанов и Бурый не смогли реализовать ни одного из четырех своих брейк-пойнтов, соперники реализовали два из семи. Обе пары допустили на подаче по одной двойной ошибке, при этом Миес и Отте выполнили один эйс.