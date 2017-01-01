Биль. Вондроушова не пустила Стрыкову в финал

В Биле (Швейцария) на турнире WTA Ladies Open Biel Bienne – International с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Прошедшая через квалификацию 17-летняя чешка Маркета Вондроушова, занимающая в мировом рейтинге 233-ю строчку, нанесла поражение лидеру посева, 18-й ракетке мира своей 31-летней соотечественнице Барборе Стрыковой со счетом 7:6(3), 6:2.



Поединок продолжался 1 час 34 минуты. Вондроушова взяла четыре подачи соперницы и не удержала две своих. На ее счету четыре эйса и столько же двойных ошибок, а Стрыкова – на подаче не ошибалась и один раз подала навылет. Ранее теннисистки не встречались.



В финале Вондроушовой будет противостоять 99-я ракетка мира, 21-летняя эстонка Анетт Контавейт (LD), которая



Вондроушова и Контавейт между собой будут играть впервые.



Теннис. WTA. Ladies Open Biel Bienne – International. Биль (Швейцария). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

½ финала

Маркета Вондроушова (Чехия, Q) – Барбора Стрыкова (Чехия, 1) —7:6(3), 6:2 В Биле (Швейцария) на турнире WTA Ladies Open Biel Bienne – International с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Прошедшая через квалификацию 17-летняя чешка, занимающая в мировом рейтинге 233-ю строчку, нанесла поражение лидеру посева, 18-й ракетке мира своей 31-летней соотечественницесо счетом 7:6(3), 6:2.Поединок продолжался 1 час 34 минуты. Вондроушова взяла четыре подачи соперницы и не удержала две своих. На ее счету четыре эйса и столько же двойных ошибок, а Стрыкова – на подаче не ошибалась и один раз подала навылет. Ранее теннисистки не встречались.В финале Вондроушовой будет противостоять 99-я ракетка мира, 21-летняя эстонка Анетт Контавейт (LD), которая победила белоруску Александру Саснович.Вондроушова и Контавейт между собой будут играть впервые.Маркета Вондроушова (Чехия, Q) – Барбора Стрыкова (Чехия, 1) —7:6(3), 6:2