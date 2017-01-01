Маракеш. Кольшрайбер обыграл Пэра и вышел в финал

В Маракеше (Марокко) на турнире ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II с призовым фондом €482,060 состоялся второй полуфинальный матч.



32-я ракетка мира, 33-летний немец Филипп Кольшрайбер (3) не испытал проблем в матче против 39-го номера мирового рейтинга, 27-летнего француза Бенуа Пэра (6). За 1 час 1 минуту Кольшрайбер одержал победу со счетом 6:2, 6:2.



Победитель сделал четыре брейка и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у француза. Навылет Филипп не подавал и допустил одну двойную ошибку, а Пэр выполнил один эйс и пять раз ошибся на подаче. Благодаря этой победе немец вышел вперед в личном противостоянии с французом – 4:3.



В финале Кольшрайберу предстоит встреча с 20-летним хорватом Борной Чоричем, занимающим в мировом рейтинге 79-е место, который



Ранее Кольшрайбер и Чорич встречались дважды и оба раза победил немецкий теннисист.



Теннис. ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II. Маракеш (Марокко. Грунт. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 28 участников.

½ финала

Филипп Кольшрайбер (Германия, 3) - Бенуа Пэр (Франция, 6) — 6:2, 6:2

В Маракеше (Марокко) на турнире ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II с призовым фондом €482,060 состоялся второй полуфинальный матч.32-я ракетка мира, 33-летний немец(3) не испытал проблем в матче против 39-го номера мирового рейтинга, 27-летнего француза(6). За 1 час 1 минуту Кольшрайбер одержал победу со счетом 6:2, 6:2.Победитель сделал четыре брейка и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у француза. Навылет Филипп не подавал и допустил одну двойную ошибку, а Пэр выполнил один эйс и пять раз ошибся на подаче. Благодаря этой победе немец вышел вперед в личном противостоянии с французом – 4:3.В финале Кольшрайберу предстоит встреча с 20-летним хорватом Борной Чоричем, занимающим в мировом рейтинге 79-е место, который был сильнее чеха Иржи Веселы.Ранее Кольшрайбер и Чорич встречались дважды и оба раза победил немецкий теннисист.(Германия, 3) - Бенуа Пэр (Франция, 6) — 6:2, 6:2