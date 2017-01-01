Маракеш. Кольшрайбер обыграл Пэра и вышел в финал

В Маракеше (Марокко) на турнире ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II с призовым фондом €482,060 состоялся второй полуфинальный матч.
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