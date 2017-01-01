Биль. Контавейт обыграла Саснович и стала первой финалисткой

Теннис. WTA. Ladies Open Biel Bienne – International. Биль (Швейцария). Хард. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Биле (Швейцария) на турнире WTA Ladies Open Biel Bienne – International с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.99-я ракетка мира, 21-летняя эстонка(LD) обыграла в трех сетах прошедшую через квалификацию 23-летнюю белоруску, занимающую в рейтинге WTA 108-е место, со счетом 6:4, 4:6, 7:5.Поединок продолжался 2 часа 23 минуты. По ходу матча у обеих теннисисток было по 14 брейк-пойнтов, из которых Контавейт реализовала пять, а Саснович – четыре. Победительница выполнила четыре эйса при трех двойных ошибках, а ее соперница два раза подала навылет и совершила семь двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии эстонка лидирует со счетом 3:1.Соперница Контавейт по финалу определится в матче двух чешек – первой сеяной Барборы Стрыковой и прошедшей через квалификацию Маркеты Вондроушовой.Анетт Контавейт (Эстония, LD) — Александра Саснович (Беларусь, Q) – 6:4, 4:6, 7:5