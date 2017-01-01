Стаховский стартовал с победы в квалификации на «Мастерсе» в Монте-Карло

В Монте-Карло (Монако) на грунтовом турнире ATP World Tour Masters 1000 с призовым фондом €4,273,775 проходит квалификация.31-летний украинский теннисист, занимающий в мировом рейтинге 109-е место, переиграл в трех сетах 85-ю ракетку мира, 26-летнего серба(10) со счетом 7:6(0), 3:6, 6:3.Теннисисты играли 1 час 57 минут. Соперники взяли по одной подаче друг друга. Стаховский шесть раз подал навылет и дважды ошибся на подаче, а Лайович на подаче не ошибался и выполнил три эйса. Это вторая победа украинца в двух встречах с сербом.В финальном раунде квалификации Стаховский сыграет с 60-й ракеткой мира, 27-летним словаком Мартином Клижаном (3).Ранее Стаховский и Клижан встречались один раз в 2011 году в рамках Кубка Дэвиса и тогда победил словак.