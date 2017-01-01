Биль. Савчук и Олару в паре не пробились в полуфинал

В Биле (Швейцария) на турнире WTA Ladies Open Biel Bienne – International с призовым фондом $250,000 в парном разряде завершились матчи ¼ финала.Украинка Ольга Савчук (50-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница румынка Ралука Олару (54), посеянные под третьим номером, уступилишвейцарке Виктории Голубич (92) и чешке Кристине Плишковой (108). Поединок длился 1 час 43 минуты и завершился в пользу Голубич и Плишковой со счетом 4:6, 7:6(3), 11:3.За время, проведенное на корте Савчук и Олару взяли три подачи соперниц и упустили две своих. Украинка с румынкой допустили четыре двойных ошибки и ни разу не подали навылет против четырех эйсов и двух двойных у швейцарки с чешкой.В полуфинале соперницами Голубич и Плишковой будут посеянные под вторым номером румынка Моника Никулеску (24) и Хсиех Су-Вей (77) из Тайваня.