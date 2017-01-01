Владелец турнира WTA в Мадриде заявил о вынужденном приглашении Шараповой

Бывший румынский теннисист Ион Цириак, владеющий турниром Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, выступал против выдачи россиянке Марии Шараповой специального приглашения (wild card) на соревнования.«Представители Шараповой сначала обратились ко мне как к владельцу турнира, и я высказался против предоставления Марии wild card. Но итоговое решение принимал не я, - заявил Цириак изданию Tennis World USA. - Такие вопросы находятся в компетенции организаторов турнира. Решение принял директор соревнований Маноло Сантана».Турнир категории Premier в Мадриде пройдет с 8 по 14 мая. Его призовой фонд составит 5,4 миллиона долларов. Шарапова побеждала в столице Испании один раз — в 2014 году.Возвращение российской теннисистки на корт запланировано на турнире в Штутгарте, который стартует 26 апреля. Ей также дали wild card на соревнования в Риме, которые состоятся с 15 по 21 мая.