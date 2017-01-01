Маракеш. Кольшрайбер стал последним четвертьфиналистом

Теннис. ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II. Маракеш (Марокко. Грунт. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 28 участников.

В Маракеше (Марокко) на турнире ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II с призовым фондом €482,060 завершились матчи второго круга.32-я ракетка мира, 33-летний немец(3) вышел в четвертьфинал после победы в трех сетах над 30-летним французом, занимающим в мировом рейтинге 66-е место, со счетом 6:0, 2:6, 6:3.Теннисисты играли 1 час 35 минут. За это время Кольшрайбер сделал пять боейков и упустил две своих подачи. На его счету девять эйсов и две двойных ошибки, а Шарди шесть раз подал навылет и совершил пять двойных. Теперь счет а их личных встречах стал равным – 2:2.За выход в полуфинал турнира Кольшрайбер поспорит с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который обыграл марокканца Амина Ахуда (WC) – 6:3, 6:4.Филипп Кольшрайбер (Германия, 3) — Жереми Шарди (Франция) – 6:0, 2:6, 6:3Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Амин Ахуда (Марокко, WC) – 6:3, 6:4