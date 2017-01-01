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Маракеш. Кольшрайбер стал последним четвертьфиналистом

Маракеш. Кольшрайбер стал последним четвертьфиналистом

В Маракеше (Марокко) на турнире ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II с призовым фондом €482,060 завершились матчи второго круга.

32-я ракетка мира, 33-летний немец Филипп Кольшрайбер (3) вышел в четвертьфинал после победы в трех сетах над 30-летним французом Жереми Шарди, занимающим в мировом рейтинге 66-е место, со счетом  6:0, 2:6, 6:3.

Теннисисты играли 1 час 35 минут. За это время Кольшрайбер сделал пять боейков и упустил две своих подачи. На его счету девять эйсов и две двойных ошибки, а Шарди шесть раз подал навылет и совершил пять двойных. Теперь счет а их личных встречах стал равным – 2:2.

За выход в полуфинал турнира Кольшрайбер поспорит с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который обыграл марокканца Амина Ахуда (WC) – 6:3, 6:4.

Теннис. ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II. Маракеш (Марокко. Грунт. Призовой фонд €482,060. Одиночный разряд. 28 участников.
Второй круг
Филипп Кольшрайбер (Германия, 3) — Жереми Шарди (Франция) – 6:0, 2:6, 6:3
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Амин Ахуда (Марокко, WC) – 6:3, 6:4
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